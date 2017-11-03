Барселонцы вышли на митинг против ареста экс-министров Каталонии

Восемь бывших членов правительства Каталонии помещены под стражу по распоряжению испанского судьи; жители Барселоны не согласны с решением Мадрида и просят освободить заключенных

В Барселоне тысячи человек вышли на митинг 2 ноября против ареста каталонских экс-министров. Протестующие собрались напротив здания местного парламента, у многих из них были флаги Каталонии и растяжки с требованием освободить политических заключенных.

Ранее испанский суд постановил поместить под стражу восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса, до рассмотрения дела по существу. Прокуратура Испании обвиняет бывших членов правительства в организации восстания, мятеже и растрате государственных средств. Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон и несколько его соратников находятся в Брюсселе.