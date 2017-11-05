Космическое шоу братьев Запашных в Баку

Народный артист РФ Аскольд Запашный представил фантастическое цирковое шоу "UFO. Цирк с другой планеты" в столице Азербайджана. Sputnik удалось попасть на первый сеанс циркового шоу.

В спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева в Баку представлено одно из самых масштабных цирковых шоу на планете. Главным режиссером-постановщиком шоу является народный артист России, дрессировщик Аскольд Запашный, пишет Sputnik Азербайджан.

В постановке принимают участие более 70 артистов Большого Московского государственного цирка под руководством братьев Запашных.

Бакинской публике были представлены захватывающие полеты космических кораблей и цирковые номера в исполнении акробатов, гимнастов, жонглеров, клоунов. А самое интересное, что в космическом шоу нет животных, а многие артисты до этого вообще никогда не работали в цирке.