Космическое шоу братьев Запашных в Баку

В спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева в Баку представлено одно из самых масштабных цирковых шоу на планете. Главным режиссером-постановщиком шоу является народный артист России, дрессировщик Аскольд Запашный, пишет Sputnik Азербайджан.
В постановке принимают участие более 70 артистов Большого Московского государственного цирка под руководством братьев Запашных.
Бакинской публике были представлены захватывающие полеты космических кораблей и цирковые номера в исполнении акробатов, гимнастов, жонглеров, клоунов. А самое интересное, что в космическом шоу нет животных, а многие артисты до этого вообще никогда не работали в цирке.