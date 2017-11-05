В Гейчае представили самые вкусные гранаты

Раз в год все любители гранатового сока, вина и наршараба съезжаются в Гейчайский район Азербайджана. Смотрите на видео Sputnik, как проходил традиционный фестиваль граната в этом году.

Двенадцатый по счету традиционный праздник граната вновь собрал в Гейчае любителей сладкого плода. Это не просто фестиваль или ярмарка, здесь проводятся мастер-классы по изготовлению народных инструментов, показывают, как правильно исполнять национальные танцы и даже делятся секретами приготовления национальных блюд, пишет Sputnik Азербайджан.

В субботу, четвертого ноября, в парке Гейдара Алиева организована выставка-продажа гранат и продукций из граната. Фестиваль проходит при совместной организационной поддержке Министерства культуры и туризма и Исполнительной власти Гейчайского района.