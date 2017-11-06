Фестиваль света на Дворцовой площади в Петербурге

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Алекс Бобок: спасибо тебе, мама, за все, что ты сделала... Сын Валерии Бобочел опубликовал в соцсетях пост, в котором он поблагодарил свою мать за все, что она сделала для него. 159

Расстрел в Техасе: 26 погибших, Трамп потребовал приспустить флаги По данным властей, 26 человек погибли и около 20 были ранены в воскресенье в результате стрельбы в церкви в Сазерленд-Спрингс неподалеку от города Сан-Антонио в Техасе, предполагаемого стрелка из Техаса ранее судили за нападение на жену и ребенка. 200