Как чешутся животные: забавные кадры

Источник: Sputnik Армения
Что делать, если вдруг чешется спина. У людей все просто, а вот как поступают животные, когда у них что-то чешется. Посмотрите как это делают животные, и получите массу позитивных эмоций.
Источник: Sputnik Армения
Телеканал RT показал VR-ролики, посвящённые событиям 1917 года, в московском метро.
Прямая трансляция торжественного марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года.
Во время сафари в Южной Африке туристам удалось снять на видео слоненка, который хотел показать свой характер посетителям парка.
В пятницу в Санкт-Петербурге на набережной Обводного канала в креативном пространстве "Люмьер-Холл" открылся новый планетарий.
В этом году осень выдалась достаточно теплой - в начале ноября жители Молдовы продолжают радоваться хорошей погоде: каких сюрпризов с приставкой "метео" ждать дальше?
Председатель парламентской комиссии Раиса Апольски рассказала, как проходит конкурс по назначению главы антикоррупционного центра Молдовы.
Юбилейный год вдохнул новую жизнь в старые вопросы: Революция 1917 года - социальная болезнь или праздник угнетенных? Большевистский переворот или великая революция?
Российские военные 7 ноября начинают четырехдневную инспекцию военной деятельности на территории Латвии и Эстонии.
Вильнюс продвигает инициативы поддержки Киева, чтобы показать свою состоятельность на международной арене, но сам платить не собирается.
Министр обороны Эстонии Юри Луйк на встрече с финскими коллегами не упустил возможности обвинить Россию во всех смертных грехах.
Более тысячи человек приняли участие в праздновании 100-летия Октябрьской революции на площади Независимости в Минске.
Бывший председатель парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Движение строительства" Давид Усупашвили готов пойти в президенты.
Как разрешение на продажу жилой недвижимости иностранцам может поднять экономику депрессивных районов восточной части Абхазии.
Саперы Национального агентства по очистке от мин территорий Азербайджана обнаружили неразорвавшиеся снаряды на участке дороги Баку-Ростов.
Студенты Ереванского госуниверситета провели акцию протеста в связи с намерением властей отменить отсрочку от армии для учащихся вузов.
Именем матери президента Казахстана Нурсултана Назарбаева назовут село в Жамбылской области республики.
Кыргызстанец Болот Омуралиев преподнес подарок лидеру Чечни Рамзану Кадырову – коня с родимым пятном, похожим на арабскую вязь "в виде" имени Всевышнего.
Памятник красноармейцам, погибшим за установление советской власти в Таджикистане, открыт в Гиссарском районе на деньги местных жителей.
В Узбекистане из-за внеплановых аварийно-восстановительных работ на территории сопредельного государства временно отключили интернет.
Победительницы первенства России по кекусин-кан каратэ рассказали, как готовились к турниру не жалея себя.
Российские военные 7 ноября начинают четырехдневную инспекцию военной деятельности на территории Латвии и Эстонии.
Вильнюс продвигает инициативы поддержки Киева, чтобы показать свою состоятельность на международной арене, но сам платить не собирается.
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