"И Ленин такой молодой": брейк-дэнс под популярную советскую песню

Песня "И вновь продолжается бой была написана в 1974 году. Композиция посвящена Великой Октябрьской социалистической революции и Владимиру Ленину.

© Sputnik/ РИА Новости Узнай актера: кто сыграл Ленина в кино

Автором текста является Николай Добронравов, автором музыки — Александра Пахмутова.

Наиболее известными исполнителями песни являются советские певцы Леонид Сметанников, Иосиф Кобзон, Егор Летов и Лев Лещенко.

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Кстати, в своё время песню едва не запретили, так как худсовет посчитал, что барабаны и бас-гитара в запеве звучат слишком резко, почти по-роковому, что, якобы, оскорбляло память вождя. Хотя, по характеру популярности после смерти Владимир Ильич был почти что рок-звездой, если не объектом почти что религиозного почитания.

Припев

И вновь продолжается бой.

И сердцу тревожно в груди.

И Ленин — такой молодой!

И юный Октябрь впереди!