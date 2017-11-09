Огромную мозаику из пачек с кокаином выложили в Колумбии

Операция национальной полиции носила название "Агамемнон-2" и была проведена в департаменте Антиокия. Изъятая рекордная партия наркотиков принадлежала одной из самых крупных банд Колумбии "Клан залива".
В Колумбии конфискована рекордная партия кокаина весом 12 тонн, сообщил президент страны Хуан Мануэль Сантос
Операция национальной полиции носила название "Агамемнон-2" и была проведена в департаменте Антиокия. Изъятая рекордная партия наркотиков принадлежала одной из самых крупных банд Колумбии "Клан залива".
В четверг, 9 ноября, в 12.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова прошла пресс-конференция на тему: "Презентация проекта Молдова 3D".
Необычной способностью поворачивать голову на 180 градусов обладает 14-летний пакистанец: смотрите на видео, как у него это получается.
В четверг, 9 ноября, в 10.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова состоялся видеомост Кишинев - Минск - Бишкек "Неонацизм в наши дни".
Команда экстремалов устроила шоу над пропастью в Швейцарии, показав чудеса удерживания равновесия на канатах, натянутых между двумя мостами
В свою очередь, Серж Саргсян отметил, что Армения приветствует стремление Молдовы к более тесному сотрудничеству с интеграционными объединениями.
Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что большинство граждан республики хотят сотрудничества с Евразийским экономическим союзом.
Кроме песен, которых написано свыше четырёхсот и многие из которых стали классикой, композитор известна музыкой к ряду кинофильмов и симфоническими произведениями.
Власти Латвии приняли решение не лишать ордена Трех звезд депутата от Нацобъединения Эдвинса Шноре за высказывание о "русских вшах".
Группа литовских парламентариев обратилась к венгерским коллегам с просьбой не блокировать решения, которые позволят Украине сблизиться с ЕС.
Мать студента-программиста, которого в Эстонии считают агентом ФСБ, рассказала о своем сыне и перспективах уголовного дела.
МВФ ожидает от Беларуси "более глубоких и быстрых реформ", при этом новых кредитов для республики пока не выдаст.
Гаджет, способный воспроизводить чистейший воздух, якобы изобретенный в Грузии и распиаренный мировыми СМИ, на деле оказался бутафорией и частью кампании по сохранению леса.
Видеосборник из 11 народных игр создадут в Абхазии для того, чтобы национальные развлечения не были забыты с течением времени.
Подготовкой встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении займутся сопредседатели Минской группы ОБСЕ.
Частные перевозчики из Армении, которые не представят список пассажиров, не смогут пересечь границу с Россией.
Ряд российских интернет-ресурсов заблокировали в Казахстане, так как через них распространялась запрещенная в республике экстремистская литература.
Парламент Кыргызстана одобрил денонсацию соглашения с Казахстаном о выделении 100 миллионов долларов в виде технической помощи.
Таджикские железнодорожники бесплатно перевезут в Душанбе всех задержанных на российско-казахстанской границе граждан республики.
СНБ Узбекистана провела ряд специальных операций, в ходе которых пресечена деятельность очередных незаконных торговцев валютой.
Парламент Южной Осетии утвердил изменения в госбюджет республики – доходная часть уменьшена более чем на миллиард.
Власти Латвии приняли решение не лишать ордена Трех звезд депутата от Нацобъединения Эдвинса Шноре за высказывание о "русских вшах".
Группа литовских парламентариев обратилась к венгерским коллегам с просьбой не блокировать решения, которые позволят Украине сблизиться с ЕС.
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