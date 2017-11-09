Найден способ усиления Wi-Fi в домашних условиях

Любопытный прибор представили на днях ученые-энтузиасты из Дармутского колледжа. С его помощью можно усилить сигнал бытового Wifi. Любопытно, что устройство можно сделать своими руками в домашних условиях. Исследователи уверяют, что усилить сигнал в одном направлении можно, поставив за роутером алюминиевую пластину, например, разрезанную банку из-под пива.

Конечно же, сама по себе жестянка не обладает особыми свойствами, она всего лишь работает как отражатель. Но вот, собственно, для этого рефлектора ученые и прописали специальный алгоритм, позволяющий учитывать параметры помещения, расположение точек доступа Wi-Fi и желаемое направление сигнала. На основании этих настроек технология за полчаса высчитывает оптимальную форму для рефлектора, который печатается на 3D-принтере.