Проблемы образования в Кишиневе обсудили специалисты трех стран

Партнерами мероприятия выступили Институт педагогических наук Румынии и Педагогический институт Национальной академии педагогических наук Украины.

Конференция прошла при финансовой поддержке Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО в Республике Молдова.

Замгенсекретаря нацкомиссии РМ по делам ЮНЕСКО Луминица Друмя сообщила, что со стороны представляемой ей структуры на обсуждения предложена тема биоэтики. Это понятие ввел в широкое употребление американский онколог и биохимик Ван Поттер. Этим словом он обозначил этические проблемы, связанные с потенциальной опасностью для выживания человечества в современном мире. В широком смысле термин биоэтика относится к исследованию социальных, экологических, медицинских и социально-правовых проблем, касающихся не только человека, но и любых живых организмов, включённых в экосистемы, окружающие человека и животный мир.

Свои доклады, связанные с проблемами педагогики, школ, вузов, методики преподавания, представили специалисты из Молдовы, Румынии и Украины. У конференции — четыре рабочих языка — румынский, английский, украинский и русский, что демонстрирует признание всех их как языков международного и регионального, а в случае с русским языком и межнационального общения в Молдове.