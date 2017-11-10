Владимир Путин прибыл во Вьетнам на саммит АТЭС

Планируется, что в ходе саммита он увидится с членами делового совета. Президент Вьетнама Чан Дай Куанг расскажет о целях и задачах председательства страны в АТЭС.
Планируется, что в ходе саммита он увидится с членами делового совета. Президент Вьетнама Чан Дай Куанг расскажет о целях и задачах председательства страны в АТЭС.
В четверг в российском Ижевске частично обрушился жилой дом с первого по девятый этаж. Полностью оказались разрушены восемь квартир, шесть человек погибли. По предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв бытового газа.
Группа исследователей разработала интересный прибор, который способен усилить сигнал Wifi, как он работает, смотрите на видео.
В Кишиневе состоялась международная научно-практическая конференция, посвященная насущным проблемам образования
Сотрудники МЧС работают на месте трагедии круглосуточно. Жертвами обрушения стали двое человек.
Молдавские метеорологи назвали день, когда в республике ожидается выпадение снега.
Молдавский политик - благо для себя, проклятие для всех остальных: такой вывод можно сделать по итогу интервью с политологом Валерием Осталепом.
Известные публичные личности вспоминают ушедшего из жизни сатирика Михаила Задорнова.
Рыночная стоимость русского языка выше, чем латышского, и, за исключением некоторых отраслей, без него можно обойтись, заявил экс-глава МИД Латвии.
Литва собирается обжаловать штраф в 28 миллионов евро, наложенный Еврокомиссией на госкомпанию "Литовские железные дороги".
Посольство России в Эстонии вновь обратилось в МИД республики с просьбой о встрече с арестованным студентом, которого Таллинн считает "агентом ФСБ".
Задержанного за попытку поджога памятника Борису Ельцину в Екатеринбурге белорусского нацбола Игоря Щуку выдворят из России.
Диалог с Москвой необходим, какими бы сложными ни были отношения между странами, считает спецпредставитель премьера Грузии Зураб Абашидзе.
Президент Республики Науру Барон Вака посетит Абхазию с рабочим визитом, чтобы обсудить перспективы двустороннего сотрудничества.
Глава представительства Красного Креста в Азербайджане рассказала о встрече с женщинами и детьми в Ираке, которые могут быть связаны с группировкой ИГ.
Ереван ждет объяснений от Россельхознадзора после того, как в Ростовской области была уничтожена 21 тонна армянских томатов.
В Казахстане заявили, что не имеют никакого отношения к появлению над Европой радиоактивного облака и вообще ничего о нем не знают.
В Самарканде состоялась встреча глав МИД Кыргызстана и Казахстана: стороны считают важным диалог по накопившимся торгово-экономическим вопросам.
Эксперты пытаются объяснить, что стало причиной распоряжения о замене настоятелей мечетей в Таджикистане, получивших религиозное образование за рубежом.
Компания "Российские железные дороги" до 2019 года вводит скидку 50% на импорт плодоовощной продукции из Узбекистана.
Южная Осетия, Абхазия и Приднестровье осудили терроризм и выразили готовность оказывать всестороннее содействие России в борьбе с этим злом.
Рыночная стоимость русского языка выше, чем латышского, и, за исключением некоторых отраслей, без него можно обойтись, заявил экс-глава МИД Латвии.
Литва собирается обжаловать штраф в 28 миллионов евро, наложенный Еврокомиссией на госкомпанию "Литовские железные дороги".
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