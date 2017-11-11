Хрустящий снаружи и сладкий внутри: как рождается французский десерт макарон

Кондитер Наталья Александрова специально для Sputnik Эстония провела мастер-класс по приготовлению французского пирожного макарон

Кондитерское изделие макарон (macarons) – традиционная французская сладость, которая сегодня завоевала сердца многих сладкоежек на планете. Десерт состоит из двух круглых печенек, скрепленных между собой кремом. Половинки содержат молотый миндаль, яичный белок и сахар, а вот наполнитель может быть самым разным.

Сладость хоть и выглядит очень просто, но готовится по довольно сложному рецепту. Чтобы десерт получился нежным и воздушным, кондитер должен знать много нюансов.

Существует множество различных вкусов этого десерта: малиновый, шоколадный, ванильный, манго, соленая карамель, черная смородина — и это далеко не весь перечень. Кондитер Наталья Александрова поделилась с читателями Sputnik Эстония рецептом макарон с лаймовым кремом (ганашем).

К слову, на праздники французы часто дарят своим родным и друзьям макарон, приготовленные собственными руками. Если и вы хотите порадовать своих близких, то наше видео поможет вам научиться делать этот десерт, соблюдая необходимую последовательность при его приготовлении.

Рецепт миндальных половинок

Для итальянской меренги вам понадобятся:

белок – 55 г

сахар – 150 г

вода – 45 г

Смесь муки и пудры:

миндальная мука – 150 г

сахарная пудра – 150 г

пищевой краситель – по желанию

Как смешивать между собой ингредиенты, Наталья Александрова подробно рассказывает и показывает на нашем видео.

Рецепт лаймового ганаша (крема)

Ингредиенты:

белый шоколад – 200 г

сок лайма – 120 г

желатин – 3 г

Желатин замочите в воде. Шоколад растопите. Нагрейте сок лайма, растворите в нем желатин и введите растопленный шоколад. Хорошо перемешайте полученную массу и пробейте ее блендером до однородной эмульсии. Накройте ганаш пищевой пленкой и уберите в холодильник до застывания.

Не забудьте, что готовые макарон должны настояться в холодильнике минимум двенадцать часов, чтобы миндальные половинки пропитались кремом.

Приятного аппетита!