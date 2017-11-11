Общение Путина и Трампа во второй день АТЭС

Президент России Владимир Путин назвал встречу с американским коллегой Дональдом Трампом на полях АТЭС успешной, но, по его словам, необходимо найти возможность подробно обсудить двусторонние отношения, сообщает РИА Новости.

Путин также объяснил, почему полноформатные переговоры с Трампом не состоялись, — это связано и с графиками лидеров, и формальностями протокола.

"Что касается встречи отдельной, во-первых, это было связано с графиком Трампа и моим графиком и с определенными формальностями протокола, с которыми нашим командам, к сожалению, справиться не удалось. Ну… Будут наказаны за это. Вместе с тем ничего страшного не произошло. Мы поговорили в ходе сегодняшнего заседания, пообщались. В общем и целом все, что хотели, мы обсудили", — сказал Путин.



















