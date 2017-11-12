Пополнение в семье ягуаров в зоопарке Хьюстона

Семья ягуаров зоопарка Хьюстона пополнилась двумя котятами — Фитц и Эмма ни на шаг не отходят от мамы.
Отметим, что ягуары считаются исчезающим видом животных и занесены в Красную Книгу.
В зоопарке Хьюстона впервые за 12 лет родились детеныши ягуара.
Семья ягуаров зоопарка Хьюстона пополнилась двумя котятами — Фитц и Эмма ни на шаг не отходят от мамы.
Отметим, что ягуары считаются исчезающим видом животных и занесены в Красную Книгу.
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