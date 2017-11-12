Кому закон не писан: как в Кишиневе повально нарушают ПДД

Не только автолюбители, но и пешеходы устали от транспортного коллапса, который зажал Кишинев в тиски. В целях разгрузки трафика в столице Национальный инспекторат по патрулированию еще в середине октября решил изменить движение транспорта на одной из улиц Кишинева.

Таким образом, реорганизовали движение транспорта на перекрестке улиц Христо Ботев — Индепенденцей — Тудор Стришкэ. На этом перекрестке установлены дорожные знаки, которые запретят водителям поворачивать с улицы Т. Стришкэ на Христо Ботева. То есть маршрут можно продолжать только по улице Индепенденцей.

Но все это без толку, потому что некоторые водители, не обращая внимания на знаки, продолжают путь так, как им вздумается, явно нарушая.