Как содрогнулась земля: первые кадры землетрясения на Ближнем Востоке

Мощное землетрясение произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака: по имеющимся данным, только в Иране погибли более 200 человек, десятки тысяч остались без крова>>>
Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах
Мощное землетрясение произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака: по имеющимся данным, только в Иране погибли более 200 человек, десятки тысяч остались без крова>>>
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на ирано-иракской границе, число пострадавших достигло 2,5 тысяч человек: погибли, по последним данным, не менее 210.
Скандальная слава Кишинева – на дорогах "пробки", тротуары облеплены припаркованными в хаотичном порядке автомобилями, а многие водители - явные нарушители.
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Президент Латвии Раймондс Вейонис заявил, что в военном отношении страна еще никогда не была так сильна и уверена в своей безопасности.
Почему Пентагон при военном бюджете 640 миллиардов долларов выделяет прибалтийским странам на борьбу с "русской угрозой" всего сто миллионов?
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Белорусский теннис скоро громко о себе заявит, пообещал Александр Лукашенко на встрече с руководителем Международной федерации тенниса Дэвидом Хаггерти.
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Компания "Азербайджанские Авиалинии" и корпорация Boeing подписали соглашение о покупке пяти самолетов B787-8 Dreamliner и двух B747-8F на общую сумму почти $2 млрд.
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Президент Латвии Раймондс Вейонис заявил, что в военном отношении страна еще никогда не была так сильна и уверена в своей безопасности.
Почему Пентагон при военном бюджете 640 миллиардов долларов выделяет прибалтийским странам на борьбу с "русской угрозой" всего сто миллионов?
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