Как содрогнулась земля: первые кадры землетрясения на Ближнем Востоке

Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах

Мощное землетрясение произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака: по имеющимся данным, только в Иране погибли более 200 человек, десятки тысяч остались без крова>>>