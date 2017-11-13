Собчак освистали даже на собрании сторонников Европейского университета

Телеведущая назвала инцидент провокацией и призвала "не обращать внимания на провокаторов"

На митинге, организованном сторонниками Европейского университета в Петербурге, была освистана телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента РФ.

Когда Собчак поднялась на сцену, в толпе митингующих стали раздаваться крики "Позор!" и громкий свист. В ответ телеведущая призвала "не обращать внимания на провокаторов" и продолжила выступление, сообщает РИА Новости.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017-го. Уже известно о планах участвовать в предвыборной гонке лидера ЛДПР Владимира Жириновского, одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского, почти наверняка от КПРФ вновь будет баллотироваться Геннадий Зюганов.