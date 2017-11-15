Фестиваль света в Южной Корее: незабываемое 4D-шоу

Красочный фестиваль стал доброй традицией и организуется во второй раз. В прошлом году его увидели 140 тысяч туристов со всего мира.
Зимний фестиваль света открылся в Ульсане (Южная Корея): там гости увидели мультимедийное 4D-шоу
Красочный фестиваль стал доброй традицией и организуется во второй раз. В прошлом году его увидели 140 тысяч туристов со всего мира.
Группа лиц задержана полицией по подозрению в обмане и уклонении уплаты от налогов.
Погодные условия не всегда благоприятствуют полетам, однако пилотам приходится работать практически в любую погоду – грозу, снегопады, туман.
На этот видео-ролик нельзя смотреть без улыбки: петух нападает на пса и делает безумно самоотверженно.
Специалисты считают, что США явно нарушили Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, прикрываясь идеей "противобаллистического щита".
Обычное стадо овец обеспокоило американских военных, дислоцированных в Девеселу, на владельца животных даже подали в суд.
За последние 15 лет число официально зарегистрированных рабочих мест сократилось на 100 тысяч.
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Департамент по культурному наследию Литвы пытается прояснить ситуацию с перезахоронениями останков советских воинов на вильнюсском кладбище.
Создатель игры Angry Birds Питер Вестербакка заявляет, что с помощью китайских инвесторов готов построить частный тоннель из Хельсинки в Таллинн.
Белорус устроил стрельбу в офисе агентства "Рейтер", которое расположено в польском городе Гдыня на побережье Балтийского моря.
Посменная голодовка у здания парламента Грузии продолжается уже 59 дней – оппозиционеры требуют отставки правительства.
В Сбербанке Абхазии введена временная администрация для выведения финансовой организации из зоны убытков, заявил глава Нацбанка республики.
Компания "Азербайджанские авиалинии" и украинское госпредприятие "Антонов" договорились о создании совместного производства самолета Ан-178 в Азербайджане.
Парламент Армении в окончательном чтении принял законопроект, отменяющий отсрочку от службы в армии для студентов, обучающихся по госзаказу.
Казахстанские власти проверяют информацию о покупке представителем правительства республики квартиры в Париже за 65 миллионов евро.
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев обрушился с резкой критикой на Казахстан, власти стран ЕАЭС и Евразийскую экономическую комиссию.
В 2018 году в Таджикистане пройдут пять международных саммитов, в том числе саммит глав государств СНГ и заседание Совета глав правительств стран ШОС.
Узбекско-французский автомобильный завод Uzbekistan Peugeot Citroen Automotive выпустит первую продукцию на четыре месяца раньше срока.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов рассказал о соглашении, которое упростит получение гражданства России гражданами Южной Осетии.
Родители русских детей в Латвии требуют распустить совет по вопросам образования нацменьшинств и отправить в отставку министра образования.
Департамент по культурному наследию Литвы пытается прояснить ситуацию с перезахоронениями останков советских воинов на вильнюсском кладбище.
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