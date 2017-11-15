Только в Молдове так могут обманывать людей

Группа лиц задержана полицией по подозрению в обмане и уклонении уплаты от налогов

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции МВД Молдовы, речь идет об установке на колонки автозаправочной станции в Кишиневе, на Рышкановке, планок ручной работы, которые изменяли данные на электронном табло. Таким образом, по данным полиции, мошенники делали себе "навар" в размере пяти процентов от официальной суммы к оплате.

Ежемесячно потребителей обманывали в общей сложности на 120 тысяч леев.

Приспособления, использованные для мошенничества, были найдены у подозреваемых дома, в офисах и в личных авто. Теперь им грозит тюремный срок до шести лет.