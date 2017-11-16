Уникальные скелеты сибирских мамонтов продадут на аукционе

Специалисты уверяют, что экспозиция, состоящая из уникальных скелетов мамонтов, найденных в Сибири, бесценна, поскольку существует в единственном экземпляре, однако, по предварительным оценкам, за коллекцию можно будет получить от $525 000.
Коллекция скелетов мамонтов из Сибири выставлена на торги в Великобритании - смотрите на видео, как выглядят скелеты доисторических животных
Специалисты уверяют, что экспозиция, состоящая из уникальных скелетов мамонтов, найденных в Сибири, бесценна, поскольку существует в единственном экземпляре, однако, по предварительным оценкам, за коллекцию можно будет получить от $525 000.
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