Жизнь национальных меньшинств в Молдове - какая она

По словам разработчиков, источником вдохновения при создании суперкара для них послужил самолет Lockheed SR-71 Blackbird.
На международном автосалоне в Дубае представили более 100 эксклюзивных машин.
Коллекция скелетов мамонтов из Сибири выставлена на торги в Великобритании - смотрите на видео, как выглядят скелеты доисторических животных.
Песни коллектива, как правило, становятся хитами и долго держатся в топе чартов. Смотрим "Frica" и наслаждаемся музыкальными аккордами.
Петиция о сохранении билингвального образования в Латвии, набравшая больше 11 тысяч подписей, может не пройти в Сейм из-за голосов неграждан.
Сейм Литвы единогласно принял аналог "закона Магнитского" – за принятие документ проголосовал 91 депутат. Закон вступит в силу в январе.
Вице-канцлер МВД Эстонии Эркки Коорт заявил, что силовикам удалось успешно доказать связь задержанного студента со спецслужбами России.
Национальное антидопинговое агентство Беларуси (НАДА) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подписали договор о сотрудничестве.
Билеты на шоу ежегодного детского вокального конкурса Евровидение, которое пройдет в Тбилиси 26 ноября, поступили в продажу.
Леопард, пойманный в Абхазии, возможно, один из трех зверей, выросших в заповеднике в Сочи и выпущенных в лес в 2016 году.
Для России тема карабахского урегулирования является одной из приоритетных, сказала представитель МИД РФ Мария Захарова.
Правительство Армении одобрило кредит в 100 миллионов долларов от России на приобретение различных видов вооружений.
Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении главы союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаева.
Глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев рассказал, что все шесть лет президентства надрывался, как на каторге, из-за того, что в стране был бардак.
В Таджикистане три дома получили повреждения в ходе стрельб на оперативно-стратегических учениях ОДКБ "Боевое братство-2017".
Правительство Японии наградило императорским орденом смотрителя ташкентского кладбища, 40 лет ухаживавшего за могилами японских военнопленных.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов пригласил президента России Владимира Путина на празднование10-й годовщины признания независимости.
Петиция о сохранении билингвального образования в Латвии, набравшая больше 11 тысяч подписей, может не пройти в Сейм из-за голосов неграждан.
Сейм Литвы единогласно принял аналог "закона Магнитского" – за принятие документ проголосовал 91 депутат. Закон вступит в силу в январе.
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