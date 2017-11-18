В Индии спасли упавшую в пустой колодец слониху

Из-за раны слониха не могла выбраться самостоятельно. Спасатели задействовали подъемные краны. Операция продолжалась 36 часов, после лечения слониху отпустят на волю.
Она угодила в яму у деревни Сурайпур, когда ее отпугнули местные жители.
Из-за раны слониха не могла выбраться самостоятельно. Спасатели задействовали подъемные краны. Операция продолжалась 36 часов, после лечения слониху отпустят на волю.
Первый полет модернизированного "Белого лебедя" запланирован на февраль 2018 года.
В пятницу, 17 ноября, в 13.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова прошла пресс-конференция на тему: "IX Международный театральный фестиваль камерных театров и спектаклей малых форм «МОЛДФЕСТ.РАМПА.РУ стартует в Молдове".
Пока женщина спускалась по лестничной клетке и держала в одной руке детскую коляску, карманник вытащил из куртки почти две с половиной тысячи леев.
По словам разработчиков, источником вдохновения при создании суперкара для них послужил самолет Lockheed SR-71 Blackbird.
Директор Комбината ритуальных услуг Кишинева Людмила Боцан рассказала корреспонденту Sputnik Молдова о том, почему захоронения, которым более 20 лет, и за которые не внесена необходимая арендная плата, могут быть ликвидированы
Перед плебисцитом 19 ноября, в ходе которого решится судьба столичного градоначальника, в муниципии запрещена любая политическая агитация
Генеральный директор российского Института региональных проблем Дмитрий Журавлев дал эксклюзивный прогноз корреспонденту Sputnik Молдова: какой он видит нашу республику в 2027 году
Действия России свидетельствуют о стремлении повысить свою обороноспособность, а не о желании укреплять экономические связи, считает командующий НВС Латвии.
Отчего у Литвы есть повод задумать о дружбе с такими "демократическими" странами, как Украина, Грузия и Молдавия?
Столица Эстонии – единственный не российский город – лидирует в голосовании за право стать столицей Тотального диктанта.
Колумнист Sputnik Геворг Мирзаян о ключевых приоритетах официального Минска, резолюции ООН по Крыму и миротворцах в Донбассе.
Грузинская модель Мери Тариелашвили стала обладательницей титула "Мисс Евразия – 2017" на международном конкурсе красоты.
Москва одобрила ратификацию соглашения с Абхазией по обеспечению лекарствами россиян, проживающих в республике.
Общая история, культурные и религиозные факторы, являются опорой братских отношений Азербайджана и Узбекистана, заявил президент Алиев.
Парламент Армении продлил действие закона, освобождающего от ответственности граждан, не прошедших воинскую службу и вернувшихся в страну после 27 лет.
Британский гример, обладатель премии "Оскар" Марк Кульер приглашен для съемок очередного фильма киноэпопеи "Путь лидера" о Нурсултане Назарбаеве.
Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил с днем рождения избранного президента КР Сооронбая Жээнбекова.
О том, с какими трудностями сталкиваются мигранты из Центральной Азии в России, рассказывает колумнист Шер Алиев.
Распространение религиозного экстремизма является главной угрозой для Узбекистана, считают свыше 60 процентов граждан республики.
Комитет госбезопасности Южной Осетии напомнил гражданам, желающим посетить пограничную зону, о правилах въезда.
Действия России свидетельствуют о стремлении повысить свою обороноспособность, а не о желании укреплять экономические связи, считает командующий НВС Латвии.
Отчего у Литвы есть повод задумать о дружбе с такими "демократическими" странами, как Украина, Грузия и Молдавия?
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik