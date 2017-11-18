01:48 19 Ноября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 4°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Литовская художница сделала портрет из шоколада

Получить короткую ссылку
7810

Новости

Все новости
Все новости
© youtube / Pergalė

Для создания инсталляции художнице потребовалось 40 килограмм конфет, 30 плиток горького шоколада и 20 плиток молочного

Литовская художница Йолита Вайткуте, известная своими портретами из продуктов питания, сделала инсталляцию из шоколада Fortūna, сообщает Sputnik Литва.

На этот раз Вайткуте изобразила молодого предпринимателя, основателя турагентства Makalius Римвидаса Ширвинскаса, который по результатам опроса был признан самой успешной известной персоной в Литве.

Для портрета художнице потребовалось 40 килограмм конфет, 30 плиток горького шоколада и 20 плиток молочного.

По словам Вайткуте, очень весело наблюдать за посетителями, которые пытаются найти нужный угол обзора инсталляции.

Правила пользованияКомментарии



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Командующий НВС Латвии генерал-майор Леонид Калниньш
    Танки вместо экономики

    Действия России свидетельствуют о стремлении повысить свою обороноспособность, а не о желании укреплять экономические связи, считает командующий НВС Латвии.

  • Слева направо: Арсен Аваков, Эка Згуладзе, президент Петр Порошенко и Михаил Саакашвили в Одессе, архивное фото
    Скажи мне, кто твой друг…

    Отчего у Литвы есть повод задумать о дружбе с такими "демократическими" странами, как Украина, Грузия и Молдавия?

  • Тотальный диктант в Таллинне
    Таллинн – лидер!

    Столица Эстонии – единственный не российский город – лидирует в голосовании за право стать столицей Тотального диктанта.

  • Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Узбекистана
    Братские отношения

    Общая история, культурные и религиозные факторы, являются опорой братских отношений Азербайджана и Узбекистана, заявил президент Алиев.

  • Армянские военнослужащие на боевых позициях
    Прощение и возвращение

    Парламент Армении продлил действие закона, освобождающего от ответственности граждан, не прошедших воинскую службу и вернувшихся в страну после 27 лет.

  • Художник-визажист Марк Кульер
    Грим лидера

    Британский гример, обладатель премии "Оскар" Марк Кульер приглашен для съемок очередного фильма киноэпопеи "Путь лидера" о Нурсултане Назарбаеве.






Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Нидаросский собор, Норвегия
Красота, да и только: реальные здания, попавшие в мультфильмы
Шоколадный портрет
Литовская художница сделала портрет из шоколада
Референдум по отставке Дорина Киртоакэ
Референдум по отставке Дорина Киртоакэ - что нужно знать

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться