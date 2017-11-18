Литовская художница сделала портрет из шоколада

Для создания инсталляции художнице потребовалось 40 килограмм конфет, 30 плиток горького шоколада и 20 плиток молочного

Литовская художница Йолита Вайткуте, известная своими портретами из продуктов питания, сделала инсталляцию из шоколада Fortūna, сообщает Sputnik Литва.

На этот раз Вайткуте изобразила молодого предпринимателя, основателя турагентства Makalius Римвидаса Ширвинскаса, который по результатам опроса был признан самой успешной известной персоной в Литве.

Для портрета художнице потребовалось 40 килограмм конфет, 30 плиток горького шоколада и 20 плиток молочного.

По словам Вайткуте, очень весело наблюдать за посетителями, которые пытаются найти нужный угол обзора инсталляции.