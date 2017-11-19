Бомбардировщики РФ нанесли удар по объектам террористов в Аль-Букемаль

Шесть российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли удар по объектам террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) в районе сирийского города Дейр-эз-Зор.

В результате атаки уничтожены два пункта управления террористов, шесть складов боеприпасов и оружия, два танка и четыре боевых машины пехоты, семь внедорожников с крупнокалиберным вооружением и большое количество боевиков.