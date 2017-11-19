Проголосовавшие на референдуме в Кишиневе хотят перемен

Жители Кишинева, пришедшие на референдум по отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра столицы, сообщили для Sputnik, что проголосовали за будущее своего родного города

Граждане, с которыми удалось побеседовать корреспонденту Sputnik, признались, что по Кишиневу стало страшно ходить — из-з отсутствия освещения, плохих дорог и т.д.

Кто-то из проголосовавших выразил надежду на то, что деяния Дорина Киртоакэ навсегда уйдут в прошлое, как страшный сон. Иные же сокрушались, что племянник Михая Гимпу до сих пор не за решеткой.

Как сообщил председатель комиссии избирательного участка № 73 Сергей Катарага, на момент беседы с корреспондентом Sputnik, — около 16.00 по местному времени, — явка на участок была невысокой, нарушений никаких не зарегистрировано.

Правда, когда съемочная группа Sputnik некоторое время поработала на избирательном участке, число граждан, пожелавших проголосовать, стало увеличиваться. Так показалось журналистам, которые, правда, не находились на этом участке весь день и не знакомы с его статистикой.