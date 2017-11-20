В Америке умер дьявол: маньяк Чарльз Мэнсон полвека гнил в тюрьме

Чарльз Мэнсон стал символом зла не только в США, но и во всем мире. Основатель секты "Семья", которая поразила своей жестокостью в августе 1969 года, зверски зарезав беременную жену режиссера Романа Полански — актрису Шэрон Тейт и четырех ее гостей, в детстве перенес душевную травму.
Именно она и, вдобавок, дурная наследственность (мать — алкоголичка, родственники — полусумасшедшие индивидуумы) превратили юношу в циника, вора, насильника и безжалостного монстра.
Череда жестоких убийств секты (в которой Мэнсона называли "мессией"), началась после расправы с наркодиллером, который не хотел вернуть деньги за "некачественный товар". Банда нанесла жертве несколько смертельных ударов ножом в грудь, а затем убийцы кровью написали на стене "Political Piggy".
Секта Мэнсона наводила ужас на жителей США. Ее участники и последователи служили мессы дьяволу, употребляли наркотики, а также резали животных и пили их кровь. Жертвами секты стали беременная жена Романа Полански киноактриса Шэрон Тейт, дочь миллионера, стилист мужских причесок Джей Сэбринг, Стивен Парент и супруги Розмари и Лено Ла-Бьянка. Мэнсона с подручными подозревали в причастности к 35 убийствам.
Убийц приговорили к смерти, позже казнь заменили пожизненным заключением. Мэнсон отсидел почти 50 лет за решеткой.
Его образ вдохновлял голливудских сценаристов на создание очередных ужастиков. А известный музыкант Мэрилин Мэнсон взял в качестве сценического псевдонима фамилию именно у Чарльза Мэнсона, а имя — у Мэрилин Монро. Он объяснил кратко, почему это сделал: "Я объединил два символа американской культуры".