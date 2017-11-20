В Америке умер дьявол: маньяк Чарльз Мэнсон полвека гнил в тюрьме

Один из самых знаменитых убийц XX века, Чарльз Мэнсон, секта которого исполосовала супругу режиссера Полански - актрису Шэрон Тейт и зарезала четырех ее гостей, скончался на 83 году жизни в тюремной больнице округа Керн в Калифорнии

Чарльз Мэнсон стал символом зла не только в США, но и во всем мире. Основатель секты "Семья", которая поразила своей жестокостью в августе 1969 года, зверски зарезав беременную жену режиссера Романа Полански — актрису Шэрон Тейт и четырех ее гостей, в детстве перенес душевную травму.

Именно она и, вдобавок, дурная наследственность (мать — алкоголичка, родственники — полусумасшедшие индивидуумы) превратили юношу в циника, вора, насильника и безжалостного монстра.

© AP Photo / Скончался серийный убийца, лишивший жизни супругу Романа Полански

Череда жестоких убийств секты (в которой Мэнсона называли "мессией"), началась после расправы с наркодиллером, который не хотел вернуть деньги за "некачественный товар". Банда нанесла жертве несколько смертельных ударов ножом в грудь, а затем убийцы кровью написали на стене "Political Piggy".

Секта Мэнсона наводила ужас на жителей США. Ее участники и последователи служили мессы дьяволу, употребляли наркотики, а также резали животных и пили их кровь. Жертвами секты стали беременная жена Романа Полански киноактриса Шэрон Тейт, дочь миллионера, стилист мужских причесок Джей Сэбринг, Стивен Парент и супруги Розмари и Лено Ла-Бьянка. Мэнсона с подручными подозревали в причастности к 35 убийствам.

Убийц приговорили к смерти, позже казнь заменили пожизненным заключением. Мэнсон отсидел почти 50 лет за решеткой.

Его образ вдохновлял голливудских сценаристов на создание очередных ужастиков. А известный музыкант Мэрилин Мэнсон взял в качестве сценического псевдонима фамилию именно у Чарльза Мэнсона, а имя — у Мэрилин Монро. Он объяснил кратко, почему это сделал: "Я объединил два символа американской культуры".