Беспилотные машины состязались в гонках на шоу в Южной Корее

Один из самых знаменитых убийц XX века, Чарльз Мэнсон, секта которого исполосовала супругу режиссера Полански - актрису Шэрон Тейт и зарезала четырех ее гостей, скончался на 83 году жизни в тюремной больнице округа Керн в Калифорнии.