На севере Молдовы выпал первый снег

Какой будет эта неделя: точный прогноз погоды на 22 и 23 ноября>>>
Служба Infotrafic Национальной патрульной инспекции сообщила в мессенджере Telegram, что в Бричанском, Окницком, Дондюшанском и Единецком районе выпал снег
Трагедия произошла в Криулянском районе, там обрушилась шахта по добыче известняка: в момент происшествия там находилось несколько человек - погибли три человека.
В заездах машины без водителей соперничали с автогонщиками. Шоу беспилотных автомобилей прошло в городе Панджо впервые.
Один из самых знаменитых убийц XX века, Чарльз Мэнсон, секта которого исполосовала супругу режиссера Полански - актрису Шэрон Тейт и зарезала четырех ее гостей, скончался на 83 году жизни в тюремной больнице округа Керн в Калифорнии.
В Одессе прошли манифестации, приведшие к столкновению полицейских и митингующих против вырубки леса в заброшенном Летнем театре. В результате инцидента пострадали более 20 стражей правопорядка.
Прокуроры возбудили два уголовных дела после гибели трех шахтеров в результате обрушения шахты в Пашканах.
Во избежание распространения заразных болезней Минздрав Молдовы настаивает на принятии регламента, который позволит медикам наведываться в развлекательные и спортивные комплексы с регулярными проверками.
В Службе гражданской защиты рассказали подробности, как обнаружили погибших при обрушении шахты в Пашканах.
НАТО не сможет противостоять "российскому нападению", пишет немецкая газета: путь до Прибалтики сил быстрого реагирования займет до четырех недель.
Президент Литвы Даля Грибаускайте удивилась вопросу о неравном положении литовских работников в Швеции по сравнению с местными жителями.
Скандал, связанный с уязвимостью эстонских ID-карт, не остался незамеченным — в рейтинге уровня развитости инфотехнологий Эстония потеряла три строчки.
Экс-директора Минского зоопарка и его жену начнут судить за фламинго: супружеская пара два года продавала экзотических птиц и зверей.
Грузии разрешили купить противотанковый комплекс Javelin: Госдеп США утвердил возможную продажу ракетных комплексов на 75 миллионов долларов.
XI Северокавказский открытый фестиваль кино и телевидения "Кунаки" объявил победителей: большинство награжденных – молодые кинематографисты.
Руководство ФК "Карабах" готовит секретный перформанс с участием болельщиков, чтобы удивить телезрителей матча Лиги Чемпионов против "Челси".
Глава МИД Армении заявил, что между Москвой и Ереваном действительно "многогранное" сотрудничество и союзнические отношения в полном смысле этого слова.
Радиоактивный выброс на Южном Урале двигался не в сторону Казахстана – воздушные массы шли в противоположном направлении, рассказали в "Гринпис".
Международная компания хочет строить аэропорты в Кыргызстане - премьер Сапар Исаков встретился с представителем руководства TAV Airports Holding Мустафой Сенером.
В Москве таджик выиграл в лотерею 105 тысяч рублей, но остался без денег: при проверке документов билет пропал, а самого его вышлют из России за нарушение закона
Чемпионат Узбекистана по футболу переименовали в Суперлигу: теперь в ней будут играть 12 клубов, за сезон они проведут 38 матчей.
Российский детский омбудсмен Анна Кузнецова провела трехстороннюю встречу с уполномоченными по правам ребенка Южной и Северной Осетии.
НАТО не сможет противостоять "российскому нападению", пишет немецкая газета: путь до Прибалтики сил быстрого реагирования займет до четырех недель.
Президент Литвы Даля Грибаускайте удивилась вопросу о неравном положении литовских работников в Швеции по сравнению с местными жителями.
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