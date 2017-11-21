Сильный снегопад вызвал транспортный коллапс во Владивостоке

Сильный снегопад 17 ноября вызвал транспортный коллапс во Владивостоке. Один из городских склонов стал для многих водителей настоящим испытанием.
Сильный снегопад 17 ноября вызвал транспортный коллапс во Владивостоке. Один из городских склонов стал для многих водителей настоящим испытанием
Сильный снегопад 17 ноября вызвал транспортный коллапс во Владивостоке. Один из городских склонов стал для многих водителей настоящим испытанием.
Выпускники Новосибирской консерватории записали свою версию самой популярной песни в мире - хита музыкантов из Пуэрто-Рико Луиса Фонси и Дэдди Янки Despacito.
Президент Сирии Башар Асад на встрече с Владимиром Путиным в Сочи поблагодарил Россию за участие в антитеррористической операции в Сирии.
Служба Infotrafic Национальной патрульной инспекции сообщила в мессенджере Telegram, что в Бричанском, Окницком, Дондюшанском и Единецком районе выпал снег.
Трагедия произошла в Криулянском районе, там обрушилась шахта по добыче известняка: в момент происшествия там находилось несколько человек - погибли три человека.
Утвержденный правительством проект государственного бюджета Молдовы на 2018 год направят на рассмотрение в парламент республики.
Новые изменения в составе правительства Республики Молдова: кого отправили отставку, а кого повысили.
Глава молдавского кабмина распорядился провести проверки на всех шахтах страны после трагедии в Криулянском районе.
Канадский батальон НАТО в Латвии отважно сражается в информационной войне с Россией: в соцсетях все время рассказывают, что канадцы мусорят и пьют пиво.
Современные охранные системы, забор высотой 2,5 метра и шлагбаумы: на границе с Россией есть все, кроме "российской угрозы", от которой защищается Прибалтика.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд попросила НАТО увеличить присутствие в Балтии: политика превращения страны в военный полигон альянса продолжается.
Беларусь в "Восточном партнерстве" — непростая история: экс-руководитель израильской спецслужбы Яков Кедми прокомментировал предстоящий саммит в Брюсселе.
В Грузии рабочие экскаватором разбили средневековый кувшин для вина, думая, что внутри спрятано золото. Возбуждено уголовное дело.
На VI Санкт-Петербургском культурном форуме Абхазия получила предложение участвовать в передвижных выставках работ мастеров XIX-XX веков.
Главный тренер "Карабаха" рассказал о задачах, которые поставил перед игроками в матче Лиги чемпионов против лондонского "Челси".
Российские инвестиции в армянский бизнес превысил три миллиарда долларов, сказал глава МИД Армении на открытии выставки "Россия и Армения: дружба, закаленная веками".
Средние значения радиационного фона атмосферы за сентябрь в Казахстане не превышали предельно-допустимого уровня, сообщили в "Казгидромете".
Правительство России одобрило списание последней части долга Кыргызстана, ранее соответствующий документ ратифицировал парламент республики.
Таджикский певец Нахимов стал лауреатом фестиваля бардов в Москве с песней на персидском языке под названием "Душа моя".
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова считает, что задержанному журналисту "Новой газеты" Худоберди Нурматову надо разрешить выехать из России в третью страну.
В преддверии очередного раунда Женевских дискуссий в столицу Южной Осетии прибыли представители ООН, ОБСЕ и Евросоюза.
Канадский батальон НАТО в Латвии отважно сражается в информационной войне с Россией: в соцсетях все время рассказывают, что канадцы мусорят и пьют пиво.
Современные охранные системы, забор высотой 2,5 метра и шлагбаумы: на границе с Россией есть все, кроме "российской угрозы", от которой защищается Прибалтика.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik