Президент Сирии Башар Асад поблагодарил Владимира Путина за помощь

Президент Сирии Башар Асад на встрече с Владимиром Путиным в Сочи поблагодарил Россию за участие в антитеррористической операции в Сирии
Служба Infotrafic Национальной патрульной инспекции сообщила в мессенджере Telegram, что в Бричанском, Окницком, Дондюшанском и Единецком районе выпал снег.
Трагедия произошла в Криулянском районе, там обрушилась шахта по добыче известняка: в момент происшествия там находилось несколько человек - погибли три человека.
В заездах машины без водителей соперничали с автогонщиками. Шоу беспилотных автомобилей прошло в городе Панджо впервые.
Один из самых знаменитых убийц XX века, Чарльз Мэнсон, секта которого исполосовала супругу режиссера Полански - актрису Шэрон Тейт и зарезала четырех ее гостей, скончался на 83 году жизни в тюремной больнице округа Керн в Калифорнии.
Судебная инстанция рассмотрела запрос прокуроров об аресте мужчины после смерти в Теленештском районе семилетнего мальчика.
Во вторник утром прокурор получил травму при задержании обвиняемого, предпринявшего попытку бегства.
Награду получили 11 претендентов, большинство из которых представители Великобритании.
НАТО не сможет противостоять "российскому нападению", пишет немецкая газета: путь до Прибалтики сил быстрого реагирования займет до четырех недель.
Президент Литвы Даля Грибаускайте удивилась вопросу о неравном положении литовских работников в Швеции по сравнению с местными жителями.
Скандал, связанный с уязвимостью эстонских ID-карт, не остался незамеченным — в рейтинге уровня развитости инфотехнологий Эстония потеряла три строчки.
Экс-директора Минского зоопарка и его жену начнут судить за фламинго: супружеская пара два года продавала экзотических птиц и зверей.
Грузии разрешили купить противотанковый комплекс Javelin: Госдеп США утвердил возможную продажу ракетных комплексов на 75 миллионов долларов.
XI Северокавказский открытый фестиваль кино и телевидения "Кунаки" объявил победителей: большинство награжденных – молодые кинематографисты.
Руководство ФК "Карабах" готовит секретный перформанс с участием болельщиков, чтобы удивить телезрителей матча Лиги Чемпионов против "Челси".
Глава МИД Армении заявил, что между Москвой и Ереваном действительно "многогранное" сотрудничество и союзнические отношения в полном смысле этого слова.
Радиоактивный выброс на Южном Урале двигался не в сторону Казахстана – воздушные массы шли в противоположном направлении, рассказали в "Гринпис".
Международная компания хочет строить аэропорты в Кыргызстане - премьер Сапар Исаков встретился с представителем руководства TAV Airports Holding Мустафой Сенером.
В Москве таджик выиграл в лотерею 105 тысяч рублей, но остался без денег: при проверке документов билет пропал, а самого его вышлют из России за нарушение закона
Чемпионат Узбекистана по футболу переименовали в Суперлигу: теперь в ней будут играть 12 клубов, за сезон они проведут 38 матчей.
Российский детский омбудсмен Анна Кузнецова провела трехстороннюю встречу с уполномоченными по правам ребенка Южной и Северной Осетии.
НАТО не сможет противостоять "российскому нападению", пишет немецкая газета: путь до Прибалтики сил быстрого реагирования займет до четырех недель.
Президент Литвы Даля Грибаускайте удивилась вопросу о неравном положении литовских работников в Швеции по сравнению с местными жителями.
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