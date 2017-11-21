Despacito по-сибирски: хит исполнили на морозе с балалайкой и бубном

Выпускники Новосибирской консерватории записали свою версию самой популярной песни в мире - хита музыкантов из Пуэрто-Рико Луиса Фонси и Дэдди Янки Despacito

Песня Despacito стала главным хитом не только 2017 года, но и последних нескольких лет: испаноязычная композиция побила все рекорды по онлайн-прослушиваниям и просмотрам клипа. С января этого года оригинальный клип музыкантов из Пуэрто-Рико Луиса Фонси и Дэдди Янки на песню Despacito набрал более четырех миллиардов просмотров на видеосервисе YouTube, поставив абсолютной рекорд.

Жаркое видео с латиноамериканскими танцами вызвало настоящий ажиотаж среди пользователей сети. Сибирские музыканты — выпускники Новосибирской консерватории — Павел Михайловский, Кирилл Мелентьев и Василий Юрченко- записали свою версию самой популярной песни в мире. Свою версию Despacito они сняли в заснеженном лесу на фоне берез. Музыканты одеты в теплые куртки с меховыми воротниками и шапки-ушанки.

За два дня видео посмотрели более 18 тысяч человек.