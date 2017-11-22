Крокодил длиной около 1,8 м был замечен на пляже во Флориде. Толпы зевак фотографировали рептилию и транслировали происходящее в соцсети.
Выпускники Новосибирской консерватории записали свою версию самой популярной песни в мире - хита музыкантов из Пуэрто-Рико Луиса Фонси и Дэдди Янки Despacito.
Сильный снегопад 17 ноября вызвал транспортный коллапс во Владивостоке. Один из городских склонов стал для многих водителей настоящим испытанием.
Президент Сирии Башар Асад на встрече с Владимиром Путиным в Сочи поблагодарил Россию за участие в антитеррористической операции в Сирии.
Служба Infotrafic Национальной патрульной инспекции сообщила в мессенджере Telegram, что в Бричанском, Окницком, Дондюшанском и Единецком районе выпал снег.
Факто того, что скончался народный артист России Дмитрий Хворостовский, подтвердил певец Дмитрий Маликов.
Корреспондент Sputnik стал свидетелем того, как в столице неуважение участников дорожного движения друг к другу может стать причиной аварии.
Президент Молдовы в ходе прямой линии рассказал, кто не хочет воссоединения двух берегов Днестра.
Канадский батальон НАТО в Латвии отважно сражается в информационной войне с Россией: в соцсетях все время рассказывают, что канадцы мусорят и пьют пиво.
Современные охранные системы, забор высотой 2,5 метра и шлагбаумы: на границе с Россией есть все, кроме "российской угрозы", от которой защищается Прибалтика.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд попросила НАТО увеличить присутствие в Балтии: политика превращения страны в военный полигон альянса продолжается.
Беларусь в "Восточном партнерстве" — непростая история: экс-руководитель израильской спецслужбы Яков Кедми прокомментировал предстоящий саммит в Брюсселе.
В Грузии рабочие экскаватором разбили средневековый кувшин для вина, думая, что внутри спрятано золото. Возбуждено уголовное дело.
На VI Санкт-Петербургском культурном форуме Абхазия получила предложение участвовать в передвижных выставках работ мастеров XIX-XX веков.
Главный тренер "Карабаха" рассказал о задачах, которые поставил перед игроками в матче Лиги чемпионов против лондонского "Челси".
Российские инвестиции в армянский бизнес превысил три миллиарда долларов, сказал глава МИД Армении на открытии выставки "Россия и Армения: дружба, закаленная веками".
Средние значения радиационного фона атмосферы за сентябрь в Казахстане не превышали предельно-допустимого уровня, сообщили в "Казгидромете".
Правительство России одобрило списание последней части долга Кыргызстана, ранее соответствующий документ ратифицировал парламент республики.
Таджикский певец Нахимов стал лауреатом фестиваля бардов в Москве с песней на персидском языке под названием "Душа моя".
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова считает, что задержанному журналисту "Новой газеты" Худоберди Нурматову надо разрешить выехать из России в третью страну.
В преддверии очередного раунда Женевских дискуссий в столицу Южной Осетии прибыли представители ООН, ОБСЕ и Евросоюза.
Канадский батальон НАТО в Латвии отважно сражается в информационной войне с Россией: в соцсетях все время рассказывают, что канадцы мусорят и пьют пиво.
Современные охранные системы, забор высотой 2,5 метра и шлагбаумы: на границе с Россией есть все, кроме "российской угрозы", от которой защищается Прибалтика.
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