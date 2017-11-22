Небывалая удача: как пенсионерка выиграла в лотерею 506 миллионов

Женщина еще не решила на что потратить деньги. Пока она планирует отдохнуть.
Пожилая женщина из Воронежской области выиграла в лотерею рекордные 506 миллионов рублей
Женщина еще не решила на что потратить деньги. Пока она планирует отдохнуть.
В Единцах патрульные устроили погоню за водителем, который не подчинился их требованию.
Крокодил длиной около 1,8 м был замечен на пляже во Флориде. Толпы зевак фотографировали рептилию и транслировали происходящее в соцсети.
Выпускники Новосибирской консерватории записали свою версию самой популярной песни в мире - хита музыкантов из Пуэрто-Рико Луиса Фонси и Дэдди Янки Despacito.
Сильный снегопад 17 ноября вызвал транспортный коллапс во Владивостоке. Один из городских склонов стал для многих водителей настоящим испытанием.
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История Валерия Ковалева, который был одним из 14 невинно осужденных по делу витебского душителя Геннадия Михасевича, убившего 36 женщин.
Силы спецназа и полиции Грузии в ночь на среду были брошены на проведение антитеррористической операции.
Фильм режиссера Сергея Русакова "Владислав Ардзинба. Драма победителя" о первом президенте Абхазии претендует на премию "Золотой Орел – 2017".
В нынешнем году количество побывавших в Азербайджане иностранцев уже превысило число зарубежных гостей, приехавших в страну за весь 2016 год.
Несколько солдат погибли на северно-восточном участке зоны карабахского конфликта, сообщили в Минобороны Армении.
Как будут реализованы поправки в законодательные акты по вопросам информации и коммуникаций, рассказал казахстанский министр.
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев наградил главу России Владимира Путина высшей государственной наградой – орденом "Манас" I степени.
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Латвия призвала Европейский Центробанк запретить на территории Евросоюза оборот российских купюр достоинством в 200 рублей с изображением Крыма.
Прокурор Международного уголовного суда призвала провести расследование пыток в секретной тюрьме ЦРУ на территории Литвы.
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