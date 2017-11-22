Погоня за пьяным водителем в Молдове попала на видео

В Единцах патрульные устроили погоню за водителем, который не подчинился их требованию

Экипаж патрульных сигнализировали мужчине остановиться для проверки. Когда правоохранитель начал подходить к авто, находившийся за рулем 23-летний житель села Коржеуць Бричанского района резко нажал на педаль газа и дал задний ход.

Патрульные тут же бросились за ним в погоню, которая оказалась недолгой. Всего через несколько сотен метров водитель не справился с управлением и врезался рекламное панно.

Сначала водитель заблокировал двери машины, но затем его все-таки удалось задержать. Тест показал наличие 1,14 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Сейчас на молодого человека составлен протокол за вождение в состоянии сильного алкогольного опьянения без водительских прав и неподчинение патрульному.