Прощаясь с Дмитрием Хворостовским - звездой мировой оперной сцены

Артист ушел из жизни после продолжительной болезни. Широкую известность Хворостовскому принесла победа на конкурсе "Певец мира" в Кардиффе в 1989 году. Певец выступал в таких лучших театрах, как "Ла Скала" в Милане, Метрополитен-опера в Нью Йорке, Лирик-опера в Чикаго, Парижская опера и других
Талисман ЧМ-2018 по футболу волк Забивака прокатился на зиплайне в Сочи, где прошла церемония приветствия официального кубка мундиаля.
Пожилая женщина из Воронежской области выиграла в лотерею рекордные 506 миллионов рублей.
В Единцах патрульные устроили погоню за водителем, который не подчинился их требованию.
Крокодил длиной около 1,8 м был замечен на пляже во Флориде. Толпы зевак фотографировали рептилию и транслировали происходящее в соцсети.
Взяточный менталитет, или коррупция по-молдавски: какой урон ежегодно наносит республике взяточничество?
Оказывается, идеи "Мертвых душ" и "Ревизора" возникли в Молдове - череда случайностей привела к созданию этих бессмертных произведений.
Россия открыто поддерживает территориальную целостность Молдовы, отметил в беседе с корреспондентомSputnik Молдова экс-вице-министр иностранных дел Валерий Осталеп.
В Латвию нельзя пускать людей из государств, которые априори настроены против балтийской страны, заявила экс-президент Вайра Вике-Фрейберга.
Комиссия сейма разбирается в поставках продуктов питания, худших по качеству, чем аналогичные в богатых странах ЕС. На ковер вызвана экс-глава Минсельхоза.
Государственная энергетическая компания Эстонии сообщает об успешном завершении отработки технологии переработки старых автопокрышек в жидкое топливо.
Министерство торговли США намерено инициировать ввод огромных пошлин на импорт продукции сталелитейного производства из Беларуси, России и ОАЭ.
В Тбилиси проходят очередные показательные учения личного состава сил специальных операций, заявляют власти в ответ на панику в социальных сетях.
О том, как живет в Абхазии один из немногочисленных потомков эстонских переселенцев Оскар Труман, читайте в материале Sputnik Абхазия.
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Причиной гибели трех и ранения одного военнослужащего армянской армии стал взрыв противотанковой мины в ходе проведения инженерных работ.
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Российские самолеты и вертолеты вернулись на аэродромы базирования после учений "Боевое братство-2017" в Таджикистане.
Авиаперевозчик Uzbekistan airways введет новые блюда бортового питания – сурхандарьинский салат, кокандский шашлык, люля-кебаб по-бухарски. Про плов ни слова.
Президент Южной Осетии рассказал депутатам парламента о подробностях своего визита в Россию и о соглашениях с главным стратегическим партнером.
В Латвию нельзя пускать людей из государств, которые априори настроены против балтийской страны, заявила экс-президент Вайра Вике-Фрейберга.
Комиссия сейма разбирается в поставках продуктов питания, худших по качеству, чем аналогичные в богатых странах ЕС. На ковер вызвана экс-глава Минсельхоза.
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