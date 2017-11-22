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Толпы людей праздновали на улицах Хараре отставку президента Зимбабве

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© Ruptly.

Толпы людей праздновали на улицах Хараре отставку президента Зимбабве. Роберт Мугабе покидает пост после решения парламента об импичменте. Новым президентом станет бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва

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