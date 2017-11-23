Такса Харлсо мастерски удерживает на голове различные предметы

Такса Харлсо не умеет давать лапу и выполнять обычные команды, зато она может удерживать на голове самые разные предметы
Толпы людей праздновали на улицах Хараре отставку президента Зимбабве. Роберт Мугабе покидает пост после решения парламента об импичменте. Новым президентом станет бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва.
Артист ушел из жизни после продолжительной болезни. Широкую известность Хворостовскому принесла победа на конкурсе "Певец мира" в Кардиффе в 1989 году. Певец выступал в таких лучших театрах, как "Ла Скала" в Милане, Метрополитен-опера в Нью Йорке, Лирик-опера в Чикаго, Парижская опера и других.
Талисман ЧМ-2018 по футболу волк Забивака прокатился на зиплайне в Сочи, где прошла церемония приветствия официального кубка мундиаля.
Пожилая женщина из Воронежской области выиграла в лотерею рекордные 506 миллионов рублей.
Российский хирург-уролог планирует к началу 2020 года построить в Риге большую многопрофильную больницу стоимостью более 25 миллионов евро.
В Литве отмечают День воинов и 99-ю годовщину основания Вооруженных сил республики – в год страна тратит на оборону 723,8 миллиона евро.
Государственная энергетическая компания Эстонии сообщает об успешном завершении отработки технологии переработки старых автопокрышек в жидкое топливо.
Что означает факт приглашения Беларуси на саммит "Восточного партнерства", и каковы перспективы развития отношений между Минском и Брюсселем?
Власти подсчитывают ущерб, нанесенный квартирам, поврежденным стрельбой и взрывами в ходе контртеррористической спецоперации в Тбилиси.
Грузия блокирует важнейшие решения на Женевских дискуссиях, заявил президент Абхазии Рауль Хаджимба на встрече с Анти Туруненом.
Треть ненефтяного экспорта Азербайджана по итогам десяти месяцев текущего года отправлена в Россию на общую сумму 424 миллиона долларов.
Причиной гибели трех и ранения одного военнослужащего армянской армии стал взрыв противотанковой мины в ходе проведения инженерных работ.
Проект Генеральной прокуратуры Казахстана по снижению тюремного населения стал победителем международного конкурса "Проектный Олимп" в Москве.
Что нужно сделать для вывода гражданской авиации Кыргызстана из "черного списка" Евросоюза, рассказал премьер-министр.
Российские самолеты и вертолеты вернулись на аэродромы базирования после учений "Боевое братство-2017" в Таджикистане.
Авиаперевозчик Uzbekistan airways введет новые блюда бортового питания – сурхандарьинский салат, кокандский шашлык, люля-кебаб по-бухарски. Про плов ни слова.
Президент Южной Осетии рассказал депутатам парламента о подробностях своего визита в Россию и о соглашениях с главным стратегическим партнером.
Российский хирург-уролог планирует к началу 2020 года построить в Риге большую многопрофильную больницу стоимостью более 25 миллионов евро.
В Литве отмечают День воинов и 99-ю годовщину основания Вооруженных сил республики – в год страна тратит на оборону 723,8 миллиона евро.
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