Будь нашим гостем - псевдо-Брэд Питт и красоты Молдовы

Свет увидел промо-ролик о туризме в Молдове который буквально за несколько часов обрел популярность благодаря главному герою сюжета

Дело в том, что многие, — видимо, это была задумка авторов, — посчитали, что актер, сыгравший главную роль, — это никто иной, как не нуждающийся в представлении широкой публике Брэд Питт.

Съемки видеоклипа проходили осенью прошлого года в селе Фурчены Оргеевского района. Режиссер видел — Виорел Мардаре, автор идеи — Еуджен Бойко. Проект озаглавлен хэштегом #BeOurGuest — Будь нашим гостем.

Над сценарием работали около месяца. На съемки было потрачено 10 тысяч евро.

Теперь же тайна раскрыта — актером оказался не Питт, а Рональд Хайсман. Он работает в области информационных технологий и даже успел поработать в проектах в Молдове.

"Хайсман — это друг Молдовы. Он снялся в нашем видео бесплатно, мы оплатили ему только билет на самолет", — сообщил продюсер проекта Серджиу Продан.