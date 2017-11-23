Китайские разработчики создали "робособаку" Laikago

Артист ушел из жизни после продолжительной болезни. Широкую известность Хворостовскому принесла победа на конкурсе "Певец мира" в Кардиффе в 1989 году. Певец выступал в таких лучших театрах, как "Ла Скала" в Милане, Метрополитен-опера в Нью Йорке, Лирик-опера в Чикаго, Парижская опера и других.