Китайские разработчики создали "робособаку" Laikago

Ее создали китайские робототехники, вдохновленные разработками коллег из США. А свое имя она получила в честь Лайки — первой собаки-космонавта.
Механическая собака Laikago умеет перетаскивать тяжести, удерживать равновесие, даже когда это непросто, и двигаться, как настоящее животное
Ее создали китайские робототехники, вдохновленные разработками коллег из США. А свое имя она получила в честь Лайки — первой собаки-космонавта.
Такса Харлсо не умеет давать лапу и выполнять обычные команды, зато она может удерживать на голове самые разные предметы.
Толпы людей праздновали на улицах Хараре отставку президента Зимбабве. Роберт Мугабе покидает пост после решения парламента об импичменте. Новым президентом станет бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва.
Артист ушел из жизни после продолжительной болезни. Широкую известность Хворостовскому принесла победа на конкурсе "Певец мира" в Кардиффе в 1989 году. Певец выступал в таких лучших театрах, как "Ла Скала" в Милане, Метрополитен-опера в Нью Йорке, Лирик-опера в Чикаго, Парижская опера и других.
Талисман ЧМ-2018 по футболу волк Забивака прокатился на зиплайне в Сочи, где прошла церемония приветствия официального кубка мундиаля.
Илиан Кашу сообщил РИА Новости в среду, что членов делегации правительства Москвы, направлявшихся на форум делового сотрудничества "Москва - Бельцы - Республика Молдова", не пустили в Молдову.
Бюро связи НАТО, которое должно было открыться в Кишиневе еще в апреле этого года, а затем это перенесли на лето, появится в столице Молдовы в начале декабря.
Молдавские инспекторы санитарного контроля не пусти в страну 18 тонн импортированного из Узбекистана укропа, расфасованного в коробки из-под сигарет.
Дания планирует построить на острове Борнхольм в Балтийском море башню для сбора разведданных о России.
Реальное положение дел в литовской армии выглядит не так воодушевляюще, как торжества, организованные по случаю Дня воинов.
Спортсмены из Эстонии и Латвии считают, что интерес к Олимпийским играм существенно упадет, если Россия не будет в них участвовать.
Беларусь может стать "новой Швейцарией" в технологии блокчейн, заявил основатель Blockchain Tech Corp. и Bitcoin Center NYC Ник Спэнос.
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Офицеры министерства по чрезвычайным ситуациям Армении пройдут курсы русского языка, что поможет им в дальнейшем в вопросах карьерного роста.
Пользователи сети сравнили чайку, изображенную на банкноте нового образца номиналом 500 тенге, с фотографией из Википедии.
Почти 67 процентов опрошенных кыргызстанцев негативно относятся к сносу и разрушению памятников Владимиру Ленину.
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Владелец и руководитель крупнейшего в Дубае предприятия по производству бронированных автомобилей готов сделать машину для президента Узбекистана.
Жители Южной Осетии пришли на митинг у въезда в Цхинвал, чтобы отдать дань уважения мужеству участников событий 28-летней давности.
Дания планирует построить на острове Борнхольм в Балтийском море башню для сбора разведданных о России.
Реальное положение дел в литовской армии выглядит не так воодушевляюще, как торжества, организованные по случаю Дня воинов.
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