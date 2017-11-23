Ремонт в аэропорту Кишинева: на что потрачены массивные инвестиции

Масштабная стройка в аэропорту Кишинева: сданы в эксплуатацию рулежные дорожки, часть перрона и участок новой взлетно-посадочной полосы

Компания Avia Invest, которая является администратором главных воздушных ворот Молдовы, объявила о завершении работ по реконструкции взлетно-посадочной инфраструктуры Кишиневского аэропорта, запланированной на 2017 год. Глава компании Петр Жардан рассказал, что введены в эксплуатацию две рулежные дорожки, часть продленного перрона и участок новой взлетно-посадочной полосы. Работы были произведены на площади более 35 тысяч квадрантных метров.

Новые участки взлетно-посадочной полосы оборудованы современной системой подсветки, что соответствующей мировым стандартам. Она позволяет самолетам совершать маневры на полосе даже в условиях плохой видимости.

После реконструкции перрона аэропорт располагает 27-ю оборудованными местами для парковки воздушных судов. Это значительно больше, чем предусматривалось планом первого этапа модернизации аэропорта. Новые рабочие поверхности летного поля позволят значительно увеличить пропускную способность Кишиневского аэропорта. В стадии завершения находятся работы по монтажу третьей системы дренажа, предназначенного для отвода дождевой воды.

"Если говорить о технических нюансах, то увеличена грузоподъемность покрытия полосы. Это позволит аэропорту после реконструкции всей инфраструктуры обслуживать различные типы воздушных судов", — заявил Жардан.

Министр экономики и инфраструктуры Молдовы Октавиан Калмык подчеркнул, что "качество услуг, предоставляемых Международным аэропортом Кишинева, в сравнении с предыдущими годами повысилось". "Кишиневский аэропорт стал аэропортом регионального значения, который хорошо конкурирует с другими аэропортами в регионе. Наблюдается позитивный тренд роста пассажиропотока через Кишиневский аэропорт. Мы приветствуем инвестиции, которые осуществила компания Avia Invest на протяжении 2017 года. Это очень нужные и полезные инвестиции", — отметил министр.