В одной из китайских школ установили систему распознавания лиц

Прежде китайские школьники делали заказ через интернет, используя смартфоны, но для его получения нужны были карточки, которые ученики часто забывали или теряли.
Теперь процесс значительно упростился.
Прежде китайские школьники делали заказ через интернет, используя смартфоны, но для его получения нужны были карточки, которые ученики часто забывали или теряли.
Теперь процесс значительно упростился.
Свет увидел промо-ролик о туризме в Молдове который буквально за несколько часов обрел популярность благодаря главному герою сюжета.
Белых хлопьев образовалось столько, что из-за них замедлилось движение транспорта по прибрежной дороге. Необычное природное явление произошло из-за сильного ветра и прилива.
Масштабная стройка в аэропорту Кишинева: сданы в эксплуатацию рулежные дорожки, часть перрона и участок новой взлетно-посадочной полосы
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Задержанному в ходе антитеррористической операции в Тбилиси, продлившейся почти сутки, грозит до 17 лет тюрьмы.
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Евросоюз поддержит европейские амбиции Украины, но стране предстоит преодолеть долгий путь, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.
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