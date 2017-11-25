"Черная пятница": в Сан-Паулу устроили давку из-за телевизоров

В "черную пятницу" проходили распродажи с огромными скидками.
Впервые ее объявили в США накануне рождественского сезона в 1966 году. Сейчас "черная пятница" проводится ежегодно во всех странах.
Огромные очереди образовались у магазинов Нью-Йорка еще до их открытия. В Сан-Паулу покупатели в крупном ТЦ устроили давку из-за телевизоров
В "черную пятницу" проходили распродажи с огромными скидками.
Впервые ее объявили в США накануне рождественского сезона в 1966 году. Сейчас "черная пятница" проводится ежегодно во всех странах.
С помощью системы распознавания лиц ученики могут оплатить обед в школьной столовой, прежде они делали заказ через интернет, используя смартфоны.
Свет увидел промо-ролик о туризме в Молдове который буквально за несколько часов обрел популярность благодаря главному герою сюжета.
Белых хлопьев образовалось столько, что из-за них замедлилось движение транспорта по прибрежной дороге. Необычное природное явление произошло из-за сильного ветра и прилива.
Масштабная стройка в аэропорту Кишинева: сданы в эксплуатацию рулежные дорожки, часть перрона и участок новой взлетно-посадочной полосы
В пресс-службе молдавского парламента сообщили, что "возможное участие определенных депутатов будет проходить за собственный счет, и они не будут представлять парламент Молдовы".
В инциденте никто не пострадал, ведется расследование.
Об исчезающем культе еще помнят старожилы села Авдарма - одного из старейших сел в Гагаузской автономии.
Центр помощи беженцам в Риге, обошедшийся городской думе в 40 тысяч евро, закрылся, а соискатели убежища так и не успели узнать о его существовании.
Евросоюз поддержит европейские амбиции Украины, но стране предстоит преодолеть долгий путь, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.
Европейский союз не станет либерализировать визовый режим с Россией, пока та не изменит свою политику, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Зачем Киев строит хранилище отработанных ядерных отходов на границе с Беларусью, и как оно обеспечит политическую и энергетическую безопасность Украины.
Задержанному в ходе антитеррористической операции в Тбилиси, продлившейся почти сутки, грозит до 17 лет тюрьмы.
В связи одобрением Министерством обороны США поставок в Грузию противотанковых ракет, МИД Абхазии заговорил о возможном реванше со стороны Тбилиси.
Секретарь Совета безопасности России и руководитель администрации президента Азербайджана договорились усилить сотрудничество.
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Глава Минсельхоза Казахстана Аскар Мырзахметов прокомментировал слова бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева об отключении воды.
Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев попросил прощения, если "за шесть лет не оправдал надежд" соотечественников.
Учительница русского языка из Таджикистана, получившая сложный перелом бедра, была доставлена в подмосковный госпиталь силами военных 201-й российской базы.
В Бухаре утвердили туристический бренд, отражающий древнюю историю, культуру, традиции и гостеприимство узбекского народа.
По приглашению президента Южной Осетии Анатолия Бибилова 26-27 ноября республику с официальным визитом посетит глава Абхазии Рауль Хаджимба.
Центр помощи беженцам в Риге, обошедшийся городской думе в 40 тысяч евро, закрылся, а соискатели убежища так и не успели узнать о его существовании.
Евросоюз поддержит европейские амбиции Украины, но стране предстоит преодолеть долгий путь, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.
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