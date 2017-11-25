Скорая помощь: работа медиков при пожаре в отеле "Лео Гранд" в Батуми

Десятки бригад "Скорой" были задействованы в оказании помощи пострадавшим при пожаре в батумском отеле "Лео Гранд". Смотрите на видео Sputnik Грузия, как медики и спасатели помогали людям, находившимся в отеле

В результате крупного пожара в пятизвездочном отеле "Лео Гранд" (Leogrand Hotel&Casino Batumi) в курортном городе Батуми 11 человек погибли и десяткам потребовалась помощь врачей. Более 20 человек были госпитализированы. После оказания первой помощи большинство из них покинули больницу.

В тушении пожара принимали участие 17 пожарных расчетов из Батуми и районов Аджарии, а также десятки пожарных и спасателей из соседних регионов Гурии и Самегрело. К операции по спасению людей также были подключены до 200 представителей полиции и сотрудников МВД.