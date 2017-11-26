Российский самолет доставил в Аргентину технику для поиска подлодки

Российский самолет приземлился в аргентинском городе Комодоро-Ривадавия для участия в спецоперации по поиску пропавшей подлодки "Сан-Хуан". Предполагается, что позже Ан-124 направится в Ушуайю. На борту самолета находятся операторы телеуправляемого необитаемого подводного аппарата "Пантера плюс", водолазы-глубоководники и водолазный врач. Группу возглавляет руководитель НИИ спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ Сергей Башмаков.

Через несколько дней в Аргентину прибудет российское океанографическое исследовательское судно "Янтарь".

Подводная лодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября, когда направлялась из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи экипаж сообщил об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.