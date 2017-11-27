Торты и пирожные для собак: домашние питомцы тоже любят праздники

Чем животные любят полакомиться — знают не только их хозяева, но и работники итальянских пекарен.
Торты, пирожные и прочие праздничные лакомства для настоящих собак к Рождеству появились в итальянских пекарнях. Подробности смотрите на видео.
Не только люди отмечают свои дни рождения, но и животные любят праздники - торты, пирожные, правда, специальные собачьи...
Чем животные любят полакомиться — знают не только их хозяева, но и работники итальянских пекарен.
Торты, пирожные и прочие праздничные лакомства для настоящих собак к Рождеству появились в итальянских пекарнях. Подробности смотрите на видео.
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