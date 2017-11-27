Церемония прощания с Дмитрием Хворостовским

Подводная лодка "Сан-Хуан" с 44 людьми на борту перестала выходить на связь 15 ноября, перед исчезновением экипаж сообщил об аварии.
Семнадцатиградусный мороз не помешал смелым жителям Иркутска пробежаться по улицам в одних плавках и купальниках
Мужчина хотел ограбить на улице женщину, однако ему пришлось столкнуться с сопротивлением необычного стража порядка.
Российский самолет приземлился в аргентинском городе Комодоро-Ривадавия для участия в спецоперации по поиску пропавшей подлодки"Сан-Хуан". Предполагается, что позже Ан-124 направится в Ушуайю
И.о. мэра Кишинева рвет и мечет: чиновница в пух и прах раскритиковала руководителей муниципальных служб и управлений.
Анализируя работу Саммита Восточного партнерства, президент республики Игорь Додон отметил, что "разочарование европейцев Кишиневом носит постоянный характер, а шансы Молдовы на вступление в ЕС в ближайшие десятилетия почти равны нулю".
Столичная администрация держит в секрете информацию о новогодней ели, которую установят в центре столицы, обещая устроить сюрприз.
Эксперты установили, что для половины продуктов одинаковых марок, которые продаются в магазинах Латвии, используется менее качественное сырье, чем в Германии.
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В Таллинне состоялся XI школьный фестиваль русской речи, организованный Институтом Пушкина при поддержке фонда "Русский мир".
Эксперты рассказал о первой белорусской криптовалюте – Smart Taler - и ее возможных перспективах на внутреннем и мировом рынках.
Победителем конкурса песни "Детское Евровидение 2017" стала представительница России Полина Богусевич с песней "Крылья".
О том, как принимали конституцию Абхазии образца 1994 года, и почему эксперты считают необходимым внести в нее изменения - в материале Sputnik.
О том, как строительные компании пользуются пробелом в законе и обманывают людей, в материале Sputnik Азербайджан.
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Ведомство разыскивает четырех подозреваемых, сбежавших из изолятора временного содержания
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Эксперты установили, что для половины продуктов одинаковых марок, которые продаются в магазинах Латвии, используется менее качественное сырье, чем в Германии.
Литва собирается передать Украине летальное вооружение, стоимость которого составляет 1,93 миллиона евро.
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