Опасно для жизни: подземный переход в центре Кишинева может рухнуть на людей

Несильный, но долгий дождь, с перерывами идущий в Кишиневе вот уже второй день, заставляет задуматься о сохранности городских подземных переходов

В Кишиневе каждый дождь для "подземок" как последний. В частности, подземный переход на "кругу" у Педагогического университета в понедельник полностью затопило.

Видный подтеки на стенах от стекавшей воды. Пол перехода усеян лужами. Вода продолжает капать с потолка.

Примут ли городские власти какие-либо меры, например, по ремонту "подземки", — вопрос открытый. По крайней мере, за последние восемь лет ничего подобного сделано не было.

Неужели каждый следующие дождь или снегопад может стать для этого подземного перехода последним, и весь верхний свод, в конец обветшав, когда-то рухнет? Ведь под угрозой — жизни десяткой людей, которые ежедневно в один и тот же момент находятся в этом переходе. По крайней мере, речь идет о продавцах расположенных там магазинов.