Настоящий ад прямо на Земле: вулкан Агунг "проснулся" на Бали

Вулкан Агунг на Бали выбросил столб дыма и пепла: из зоны извержения эвакуированы по меньшей мере 40 тысяч человек

На острове отменены международные рейсы, тысячи туристов не могут вернуться домой.

Это уже второе за прошедшую неделю извержение вулкана.

При этом люди, живущие поблизости от вулкана Агунг на Бали и не успевшие покинуть свои дома, могут быть эвакуированы принудительно.

Десятки тысяч людей по-прежнему находятся в опасной зоне, несмотря на "красное предупреждение", означающее, что извержение неминуемо или уже происходит.

Тем не менее некоторые местные жители верят, что оставаться в этой зоне безопасно, другие боятся оставить без присмотра домашний скот.

В зоне, прилежащей к вулкану, проживают 100 тыс. человек. Есть опасность, что их дома могут оказаться под потоками горящей лавы и раскаленных камней.

Первые проявления вулканической активности Агунга были зафиксированы в сентябре.

С прошлой недели темный дым и пепел поднимаются до высоты 3400 метров над вершиной вулкана, из кратера вырываются языки пламени.