Победительница детского "Евровидения" рассказала, как стать звездой

Победительница детского "Евровидения" Полина Богусевич в эксклюзивном интервью Sputnik рассказала о своей жизни, музыке и увлечениях

Победителем песенного конкурса "Детское Евровидение", которое в 2017 году прошло в Тбилиси, стала исполнительница из России — Полина Богусевич. В эксклюзивном интервью нашим коллегам из Sputnik Грузия Богусевич рассказала, как ей пришлось выбирать между детством и музыкой.

Второе место заняла Грузия со 185-ю баллами. Третье место — Австралия. Замыкает пятерку призеров — Нидерланды и Беларусь соответственно. В десятку сильнейших также вошли Армения, Украина, Польша, Мальта и Сербия>>>

С блестящей победой россиянку поздравил руководитель песенного конкурса "Евровидения" Ян Ола Санд.

"Уровень конкурса в этом году был очень высок и поэтому было крайне сложно предсказать победителя. Но в итоге это сделала именно ты…Я думаю, что у тебя, Полина, было фантастическое представление. Ты — достойный победитель", — сказал Ян Ола Санд.