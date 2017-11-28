Посол России представил книгу о праздновании Победы в Молдове

Торжественный прием в Посольстве России в Молдове был посвящен презентации книги главы российской дипмиссии Фарита Мухаметшина "Дорогами памяти. К празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов"

Гостями встречи стали ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, представители поискового движения и организаций, занимающихся патриотическим воспитанием молодежи и увековечиванием памяти о борьбе с фашизмом.

Мухаметшин пообещал, что такие встречи будут проходить и в дальнейшем.

"Эта книга — о ветеранах, об участниках организации празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и других памятных мероприятий", — отметил посол России в Молдове.

Он выразил глубокую признательность всем, кто помогал в составлении и издании этой книги.