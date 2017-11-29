Выступление Маргариты Симоньян на заседании Совфеда

Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян выступит на заседании Совета Федерации в рамках "Времени эксперта". В соответствии с проектом повестки заседания, ожидается, что Симоньян расскажет сенаторам о работе RT "в контексте давления на телеканал со стороны органов власти, корпораций и официальных лиц за рубежом"