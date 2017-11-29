Выступление Маргариты Симоньян на заседании Совфеда

Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян выступит на заседании Совета Федерации в рамках "Времени эксперта". В соответствии с проектом повестки заседания, ожидается, что Симоньян расскажет сенаторам о работе RT "в контексте давления на телеканал со стороны органов власти, корпораций и официальных лиц за рубежом"
Торжественный прием в Посольстве России в Молдове был посвящен презентации книги главы российской дипмиссии Фарита Мухаметшина "Дорогами памяти. К празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".
Победительница детского "Евровидения" Полина Богусевич в эксклюзивном интервью Sputnik рассказала о своей жизни, музыке и увлечениях.
Вулкан Агунг на Бали выбросил столб дыма и пепла: из зоны извержения эвакуированы по меньшей мере 40 тысяч человек.
Несильный, но долгий дождь, с перерывами идущий в Кишиневе вот уже второй день, заставляет задуматься о сохранности городских подземных переходов.
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Свой прощальный концерт Хворостовский дал в Красноярске и завещал часть праха захоронить в этом городе.
Алексей Бобок сообщил специалистам министерства здравоохранения о том, что препарат этеплирсен поможет в лечении миодистрофии Дюшенна, но для разрешения на его применение врачи должны взять на себя ответственность за это.
Генеральная прокуратура России направила в Интерпол поручение об организации международного розыска продюсера "Гоголь-центра" Екатерины Вороновой.
Принятый в Литве "акт Магнитского" – это возможность республики показать лояльность США без какого-либо реального вреда для России, считают эксперты.
Эстонский "Гражданин года" – социальный предприниматель Расмус Раск высказал свое мнение по проблемы массового безгражданства в Эстонии.
Ввести маркировку конечной продукции и утилизационный сбор на велосипеды предлагают бизнесмены из России и Беларуси.
Российская победительница "Детского Евровидения" Полина Богусевич в эксклюзивном интервью Sputnik рассказала о пути к победе и своей самой большой мечте.
Владимир Путин подписал закон по реструктуризации кредита в 2 миллиарда рублей, предоставленного Абхазии на восстановление и развитие железной дороги.
В Азербайджане высадили фруктовые сады, которые будут использоваться одновременно и для импортозамещения, и для улучшения благосостояния малоимущих.
Российские тракторы могут начать собирать на армяно-иранской границе – они будут стоить даже дешевле, чем на головном заводе в Челябинске.
На сезон 2018 года велокоманда "Астана" заявила тринадцать человек, среди которых шесть новичков, в том числе и один с казахстанским паспортом.
На полях саммита ОДКБ двусторонних встреч у лидера Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова не запланировано, даже с президентом Казахстана.
В Таджикистане издана первая театральная пьеса "Назаркарда" ("Избранный") о президенте страны Эмомали Рахмоне.
Правоохранительные органы Узбекистана раскрыли подпольную сеть религиозно-экстремистской организации "Хизб-ут Тахрир", действовавшей в Ташкенте.
Несколько семей, проживавших в ветхих домах в Цхинвале, переселятся в новые квартиры – за реализацией программы следит лично президент.
Генеральная прокуратура России направила в Интерпол поручение об организации международного розыска продюсера "Гоголь-центра" Екатерины Вороновой.
Принятый в Литве "акт Магнитского" – это возможность республики показать лояльность США без какого-либо реального вреда для России, считают эксперты.
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